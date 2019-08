Die Aktie von Zalando (WKN: ZAL111) ist in diesem Jahr kaum zu halten. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier des Online-Modehändlers von einem Kursniveau von 22,96 Euro auf das aktuelle Niveau von 40,94 Euro (19.08.2019) verteuert. Immerhin fast ein Kursverdoppler in einem zunehmend turbulenten Marktumfeld. Der Grund für diese solide Performance ist eigentlich recht offensichtlich: Auch im Modebereich hält der Siegeszug des E-Commerce weiter an. Zudem ist Zalando selbst mit seiner derzeitigen Marktkapitalisierung ...

