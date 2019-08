IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Neue Kathodenmaterialien von Nano One zielen darauf ab, Batterien sicherer und langlebiger zu machen

Vancouver (Kanada) (TSX-V: NNO, OTC - Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB). Dr. Stephen Campbell, Chief Technology Officer von Nano OneTM Materials Corp., stellt einen Überblick über die neuesten Innovationen von Nano One im Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt- (NMC)-Bereich sowie darüber bereit, wie diese darauf abzielen, Lithium-Ionen-Hochenergiebatterien sicherer und langlebiger zu machen.

Dr. Campbell erklärte: Die neuesten Innovationen von Nano One machen NMC-Kathoden langlebiger und sicherer, indem sie sie vor den Belastungen durch wiederholtes Aufladen sowie vor unerwünschten Nebenreaktionen schützen. Wir sind in der Lage, Schutzbeschichtungen auf einzelnen Partikeln zu bilden, was sich deutlich von anderen unterscheidet, die Beschichtungen auf größeren Partikelanhäufungen entwickeln. Die Belastungen bei wiederholtem Aufladen führen dazu, dass große beschichtete Anhäufungen auseinanderbrechen, wodurch einzelne Partikel auf der Innenseite Nebenreaktionen ausgesetzt sind. Durch den Schutz der einzelnen Partikel entwickelt Nano One neue Materialien, die langlebiger und sicherer sind. Unsere Technologie ist besonders relevant für nickelreiche NMC-Hochenergiebatterien, da sie zusätzlichen Schutz bietet.

Die Autobatteriebranche strebt aktiv einen höheren Nickelgehalt in Lithium-Ionen-Batterien an, da dies die Energiedichte erhöhen und somit die Reichweite von Fahrzeugen erweitern kann, während der Kobaltgehalt und das damit einhergehende Lieferkettenrisiko reduziert wird. Dies führt jedoch zu einem erhöhten Risiko für Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit. Durch den Schutz eines jeden einzelnen Nanopartikels anstelle von größeren Anhäufungen zielt die Technologie von Nano One darauf ab, diese Risiken zu senken.

Die neuesten Prozessinnovationen von Nano One ermöglichen NMC-Materialien mit einer Schutzbeschichtung in weniger Schritten und bilden einzelne Nanopartikel, die so konzipiert wurden, dass sie gegen Rissbildung resistent sind und den Anforderungen eines wiederholten Aufladens standhalten. Nano One ist in der Lage, die Bildung seiner patentierten NMC-Materialien durch innovative Fertigungstechnologien zu kontrollieren, die ihrerseits durch Patente in den USA, Kanada, Taiwan, China, Japan und Korea geschützt sind.

Diese Innovationen und Vorteile werden in einer kurzen Animation erläutert, die auf der Website von Nano One unter https://nanoone.ca/nanoonenmcanimationaug2019/ veröffentlicht wurde.

Dr. Campbell sagte: Es handelt sich um neuartige Materialien und Beschichtungen, die das Potenzial aufweisen, stabile, kostengünstige, schnell aufladbare und energiedichte Kathoden zu ermöglichen, die ideal für Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen mit hoher Energiedichte sind. Diese Innovationen heben Nano One von anderen ab und tragen wesentlich zu den Entwicklungsaktivitäten bei, die wir zurzeit mit unseren Partnern der Automobil- und Batteriematerialbranche durchführen.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. hat eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von Kathodenmaterialien für leistungsstarke Lithiumionenbatterien entwickelt, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern und elektronischen Geräten für Endverbraucher verwendet werden. Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, einschließlich Pulead, Volkswagen und Saint-Gobain, um seine Lithium-Eisen-Phosphat- (LFP)-, Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt- (NMC)- und Lithium-Mangan-Nickel- (LMN)-Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.

Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden aus Mitteln bzw. mit Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP) finanziert. ASIP ist ein Programm, das von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) ins Leben gerufen wurde. Nano One erhält außerdem finanzielle Unterstützung aus dem National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP). Nano One hat sich zum Ziel gesetzt, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von Batteriematerialen zu etablieren. www.nanoone.ca

