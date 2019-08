Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) hat, wie am 27. Juni 2019 angekündigt, sämtliche Anteile an der Privilège Marine Holding GmbH von der HY Beteiligungs GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, übernommen und damit mittelbar 97,43% der Anteile an der Privilège Marine SAS, Frankreich erworben. Der Barkaufpreis betrug 500 TEUR zuzüglich einer variablen Kaufpreiskomponente von bis zu weiteren 600 TEUR, die abhängig von bestimmten zukünftigen Entwicklungen ist. Die französische Privilège ist seit über 30 Jahren als Hersteller von Luxus-Katamaranen am Markt tätig und produziert Segel- und Motorkatamarane, sie zählt damit zu den Pionieren des Marktes. Die Katamarane werden an der französischen Atlantikküste gebaut, die bestehende Personalstruktur mit ca. 150 Beschäftigten soll erhalten bleiben. Die Werft hat direkten Zugang zum Atlantik und stellt aktuell sechs Katamaran-Modelle von 50 bis 75 Fuß her. Von den Designern und Ingenieuren der HanseYachts AG wurden schon im Vorfeld der Übernahme drei neue Katamaran-Modelle entwickelt und vermarktet, um die Traditionsmarke Privilège, die aktuell über einen Auftragsbestand von 26 Mio. EUR verfügt, in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Privilège profitiert als sechste Marke der Gruppe vom weltweiten Vertrieb der HanseYachts AG und der Einkaufsmacht, die hinter mehr als 150 Mio. EUR Gruppenumsatz steht.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)} "Acht Jahre in Folge konnte die HanseYachts AG im Umsatz mit 9 bis 15 Mio. EUR pro Jahr wachsen. Damit wir dieses dynamische Wachstum nachhaltig in dieser Dimension fortsetzen können, benötigen wir von Zeit zu Zeit eine ...

