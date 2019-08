Die UBS hat das Kursziel für RWE von 24,50 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick für den Energiekonzern nach dem bahnbrechenden, transformativen Deal mit Eon im vergangenen Jahr sei unverändert attraktiv, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Vereinbarung mit dem Branchenkollegen mache RWE zu einem in hohem Maße auf erneuerbare Energien konzentrierten Unternehmen in Europa, das daher besonders von zusätzlichen Projekt-Ausschreibungen in diesem Bereich profitieren dürfte. Energiegewinnung durch Kohle dürfte für RWE zugleich zunehmend in den Hintergrund rücken. Diese Entwicklung dürfte zu einer Neubewertung der Aktien führen./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 13:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-08-21/09:59

ISIN: DE0007037129