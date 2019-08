Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Unternehmen, die eine Krise durchlaufen, werden an der Börse gnadenlos abgestraft. So sind in schwierigen Zeiten die Umsätze oft rückläufig und es müssen vielfach sogar Verluste verdaut werden. Das führt zu pessimistischen Analysten-Einschätzungen und Fondsmanager wie Privatanleger eliminieren die "Sorgenkinder" aus den Portfolios....

Den vollständigen Artikel lesen ...