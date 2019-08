Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktie der Commerzbank mit Blick auf die Kennzahlen für das zweite Quartal von 7,40 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Selbst der größte Rückenwind für die Bank sei unverändert schwach, der Wettbewerb auf dem deutschen Bankenmarkt intensiv und die Zinsen seien zudem nach wie vor negativ, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kappte daher seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2019 bis 2021./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 20:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-08-21/10:06

ISIN: DE000CBK1001