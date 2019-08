FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - RWE-Papiere sind am Mittwoch nach einem positiven UBS-Kommentar wieder an ihr jüngstes Hoch seit 2014 bei 25,92 Euro zurückgekehrt. Die Papiere des Essener Versorgers gewannen dabei an der Dax-Spitze 2,4 Prozent. Mit seinem auf 27,50 Euro aufgestockten Kursziel signalisiert der UBS-Experte Sam Arie für die Papiere des künftigen "Anführers im Bereich Erneuerbare Energien" nun wieder Spielraum nach oben./ag/fba

ISIN DE0007037129

AXC0101 2019-08-21/10:10