Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das beauftragte Unternehmensrating der Fluvius System Operator cvba mit A+ bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Wesentlich für das Rating seien die strategische Bedeutung der Gesellschaft für die Region Flandern (Belgien), die sich im Zuge der Fusion mit Infrax weiter verstärkt habe, sowie das geringe Geschäftsrisiko mit einem transparenten und unterstützenden regulatorischen Rahmen. Im Geschäftsjahr 2018 sei weiterhin eine insgesamt stabile Entwicklung zu verzeichnen gewesen. Allerdings sei die Ertragslage des Unternehmens durch die Sondereffekte in Verbindung mit der VREG's Entscheidung vom August 2018 negativ beeinflusst gewesen. Eine finanzielle Unterstützung durch die mittelbaren Eigentümer (flämische Kommunen und Gemeinden) im Stressfall werde weiterhin angenommen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir eine stabile operative Entwicklung des Unternehmens, so die Creditreform Rating AG. (News vom 02.08.2019) (21.08.2019/alc/n/a) ...

