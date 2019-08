Guten Morgen,eigentlich ist alles gesagt: Die Märkte warten auf den Termin der Woche, das Treffen der wichtigsten Notenbänker und Geldpolitiker im amerikanischen Jackson Hole. Dort könnte sich entscheiden, wie in den kommenden Monaten die Börse läuft, wenn Fed-Chef Jerome Powell seine Perspektiven für die amerikanische Geldpolitik erklärt.Währenddessen tut sich auch am sprichwörtlichen anderen Ende der Welt etwas. Denn China hat einen neuen Referenzzinssatz. Dieser beruht auf Geboten von ausgewählten Geschäftsbanken und stellt die Zinskonditionen für einjährige Kredite dar. Die sogenannte Loan Prime Rate (LPR) startet dabei mit einem Zinssatz von 4,25 % und damit einen Tick weniger als die bisherigen Benchmarks. Was ist das spannende an dem neuen Referenzzins?

