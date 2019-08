München (ots) - Am Montag, 26. August, um 20:15 Uhr steht "Vorwärts immer!" auf dem Programm des diesjährigen "SommerKinos im Ersten". "Vorwärts immer!" - so lautet das Credo von DDR-Staatschef Erich Honecker. Die amüsante Verwechslungskomödie spielt zur Wendezeit 1989 und blickt satirisch auf das DDR-Regime. Im Mittelpunkt steht die Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989. Obwohl tausende Polizisten und Soldaten in Kampfbereitschaft versetzt waren, blieb die Demonstration der Regime-Gegner gewaltfrei. Im Wesentlichen dafür verantwortlich ist Schauspieler Otto - wuchtig und überzeugend gespielt von Jörg Schüttauf - der kurzerhand in der Rolle Erich Honeckers den Schießbefehl zurücknimmt. An seiner Seite spielen Josefine Preuß, Marc Benjamin und Jacob Matschenz die Hauptrollen.



Am Dienstag, 27. August, um 22:45 Uhr folgt "Paula". Regisseur Christian Schwochow erzählt das faszinierende Leben einer hochbegabten Künstlerin und radikal modernen Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Malerin Paula Modersohn-Becker, die 1907 im Alter von nur 31 Jahren starb, gilt als Wegbereitern der Moderne. Carla Juri ("Feuchtgebiete") brilliert in dem atmosphärisch dichten Porträt einer starken Frau, die sich über die Konventionen ihrer Zeit hinwegsetzte und Werke von bleibendem Wert schuf. Albrecht Schuch ("Bad Banks") spielt ihren Ehemann Otto Modersohn, selbst ein bedeutender Landschaftsmaler und Mitbegründer der berühmten Künstlerkolonie Worpswede. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte des Paares dient als Rahmen für den in grandiosen Bildern erzählten Spielfilm, der in den Kategorien Szenenbild und Kostüm mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html



Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Toni Erdmann", Vorwärts immer!" oder "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity.



Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.



Pressekontakt:



Dr. Lars Jacob

Presse und Information das Erste

Tel.: 089/5900-42898

E-Mail: lars.jacob@DasErste.de



Myriam Thieser

ARD Degeto

Tel.: 069/1509-420

E-Mail: myriam.thieser@degeto.de



Regine Baschny

Just Publicity GmbH

Tel.: 089/20208260

E-Mail: info@just-publicity.com



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4353915