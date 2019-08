Neckarsulm (ots) - Ab dem 26. August bietet Lidl "Dein Vitaminnetz" deutschlandweit in allen rund 3.200 Filialen an. Kunden, die sich für die Nutzung der wiederverwendbaren, umweltfreundlicheren Netze entscheiden, sparen deutlich Plastik. "Vor allem im Obst- und Gemüsebereich wünschen sich immer mehr Kunden unverpackte Produkte. Damit diese sicher nach Hause transportiert werden können, bieten wir ein Mehrweg-Frischenetz, das anstatt des klassischen Einweg-Knotenbeutels genutzt werden kann. Die Reduktion von Plastik in unserem Sortiment ist ein wichtiges Thema für uns, wir arbeiten kontinuierlich an verschiedenen Konzepten und Tests. Wichtig ist uns vor allem aber auch, dass die Kunden schrittweise mitgenommen werden", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.



Sortenrein packen und als Einkaufsritual etablieren



Nach dem Kauf des Netzes (Zweierpack für 49 Cent), das in der Obst- und Gemüseabteilung ausliegt, können Kunden darin ihr Obst und Gemüse nachhaltiger transportieren. Wird ausschließlich eine Sorte in ein Netz gepackt, spart man zudem Zeit: Lidl-Mitarbeiter an der Kasse können den Inhalt schnell und unkompliziert abwiegen, ohne die Netze auszupacken und die jeweiligen Sorten zu trennen. Das Eigengewicht des Netzes von acht Gramm ist auf dem angenähten Barcode-Etikett hinterlegt und wird beim Wiegen an der Lidl-Kasse vom Warengewicht abgezogen. Kunden können aber auch Netze anderer Anbieter nutzen. "Die Herausforderung für Kunden wird sein, die Vitaminnetze nicht zu Hause zu vergessen. Wenn man diese als festes Ritual bei seinen Einkaufsvorbereitungen integriert und direkt nach dem Auspacken der Einkäufe zurück in den Einkaufskorb oder die Tragetasche legt, hat man sie beim nächsten Einkauf griffbereit", ergänzt Bock.



Die Vorteile von "Dein Vitaminnetz" im Überblick:



- Material: nahezu 100 Prozent recycelbares Polyester

- wiederverwendbar und dadurch nachhaltig im Einsatz

- mit nur acht Gramm sehr leicht

- stabil - trägt bis zu fünf Kilogramm Obst oder Gemüse

- hygienisch und bei 30 Grad in der Waschmaschine waschbar REset Plastic - Die Plastikreduktionsstrategie der Schwarz Gruppe



Mit der Nutzung des Lidl-Mehrwegnetzes werden auch die Ziele von REset Plastic, die Plastikstrategie der Schwarz Gruppe, unterstützt. Der ganzheitliche Ansatz der Plastikstrategie reicht von der Vermeidung, über Design, Recycling und Beseitigung bis hin zu Innovation und Aufklärung. Dadurch wird der Einsatz von Plastik reduziert und Kreisläufe geschlossen. Mehr unter: www.reset-plastic.com



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reise und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



