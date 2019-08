Die Digitalwährung Bitcoin ist am Mittwoch deutlich unter Verkaufsdruck geraten.Am Vormittag stand der Bitcoin-Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bei 10.140 US-Dollar. Das waren etwa fünf Prozent weniger als am Vortag.Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht: » Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.Laut einem am Dienstagabend veröffentlichten Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...