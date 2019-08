++ Anleger hoffen am Abend auf geldpolitische Hinweise ++ Keine Fortschritte beim Brexit-Prozess ++ DE30 nähert sich erneut wichtigen Widerständen ++Die Märkte erhoffen sich in dieser Woche mehr Klarheit über den geldpolitischen Kurs der Fed und scheinen vor zwei wichtigen Ereignissen eine vorsichtige Haltung einzunehmen. Am heutigen Abend könnte das FOMC-Sitzungsprotokoll mehr Details über die letzte Sitzung im Juli liefern, bei der zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2008 eine Zinssenkung vorgenommen wurde. Des Weiteren könnte Fed-Chef Jerome Powell am Freitag beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole ein Bild über den Zustand der US-Wirtschaft zeichnen sowie Hinweise für den künftigen ...

