Bern (ots) - Der mit CHF 200'000 dotierte jährliche Preis der Stiftung Dr. J.E. Brandenberger wird 2019 Yvonne Kurzmeyer, der Gründerin der «Schweizer Tafel» für ihre herausragenden Leistungen bei der Schaffung und Umsetzung wirkungsvoller Methoden und Strukturen zur Verwendung überschüssiger Ressourcen zugunsten Bedürftiger verliehen.



Es wird damit eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die im Jahr 2000 die damalige «Berner Tafel» gründete, die dazu gedacht war, noch einwandfreie Lebensmittel mit abgelaufenem Haltungsdatum Bedürftigen zukommen zu lassen. Die «Berner Tafel» war vorerst im Raum Bern/Murten aktiv und konnte schon nach kurzer Zeit auf ein gutes Duzend Lebensmittelspender aus dieser Region zählen. Die Organisation ist seither kontinuierlich ausgebaut worden und heute ist sie unter dem Titel «Schweizer Tafel» in zwölf Regionen der Schweiz aktiv. Sie beschäftigt rund ein Dutzend Mitarbeitende und rund 80 Freiwillige, unter ihnen auch Zivildienstleistende und Personen aus Re-Integrationsprogrammen.



Aus der Initiative von Yvonne Kurzmeyer nach dem Motto «Essen verteilen - Armut lindern» ist eine eindrücklich nachhaltige und sozial wichtige Institution entstanden. Zwischen 2000 und 2018 sind rund 40 Millionen Kilogramm einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt und einem guten Zweck zugeführt worden. Jährlich werden rund 4000 Tonnen Lebensmittel im Wert von 26 Millionen Franken mit 36 Kühlfahrzeugen an soziale Institutionen wie Obdachlosenheime, Gassenküchen, Notunterkünfte sowie an Abgabestellen verteilt. Die Stiftung «Schweizer Tafel» ist vollumfänglich spendenfinanziert; sie kann heute auf einen Kreis von Unterstützern und Partnern sowie den «Gönnerverein Schweizer Tafel» für die Mittelbeschaffung und eine professionelle Medienarbeit zählen. Mit der jährlichen nationalen Spendenaktion «Suppentag» konnte auch die Schweizer Bevölkerung für die Thematik sensibilisiert werden.



Für die Preiskommission entspricht das Lebenswerk von Yvonne Kurzmeyer in hohem Masse den Anforderungen für den Brandenberger Preis 2019. Mit dem plötzlichen Tod der Präsidentin der Preiskommission, Annemarie Huber-Hotz (+), erfüllt sich mit der diesjährigen Auszeichnung auch ihr Vermächtnis: menschliches Engagement, Weitsicht und Durchsetzungskraft, auch gegen erhebliche Widerstände, verdienen Anerkennung und Auszeichnung.



Die Preisverleihung findet am 30. November 2019 in Bern statt.



Für Rückfragen:



Carlo Schmid-Sutter, Präsident des Stiftungsrates

carlo.schmid@bluewin.ch

Tel. +41 79 568 15 85



Original-Content von: Stiftung Dr. J.E. Brandenberger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016138/100831272