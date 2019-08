Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hallein/Hannover/Brünn/Salzburg (pts010/21.08.2019/10:30) - Was oder wer steckt eigentlich hinter den Maschinen von EMCO? Wie funktionieren Dreh- und Fräsmaschinen? Wo werden Maschinen von EMCO eingesetzt? Welches Studium eignet sich für einen Job bei EMCO? Welche Karrierechancen habe ich als Student oder Lehrling bei EMCO? Das sind oft wichtige Fragen an große Unternehmen. Der Drehmaschinen- und Fräsmaschinenhersteller mit Sitz in Hallein präsentiert sich auch diesen Herbst wieder auf nationalen und internationalen Messen und informiert Kunden und Interessierte über EMCO. Think global - Internationale Messetermine 2019: EMCO vor Ort - Lernen Sie uns, EMCO, kennen: Unsere Mitarbeiter beantworten gerne alle Fragen und erklären technische Zusammenhänge rund um Dreh- und Fräsmaschinen. Gelegenheit dazu gibt es heuer noch: * vom 16. bis 21. September auf der EMO Hannover (Halle 27 / E 24) mit Umill 1500, Umill 630, Hyperturn 65 PM, Hyperturn 45 G3 mit Automation, Hyperturn 45 G3, Maxxturn 45 * vom 7. Bis 11. Oktober auf der MSV Brünn (Halle P / Stand 119) mit Hyperturn 45, Umill 630 Für alle Interessierten, die keine Möglichkeit haben, vor Ort mit dabei zu sein, finden sich alle Informationen auch online unter: https://www.emco-world.com/de/produkte.html Praktikum bei EMCO - Die Chance für eine großartige Karriere Viele Studierende wollen bereits während des Studiums Berufserfahrung sammeln. EMCO fördert Studenten und Studentinnen und bietet dem Nachwuchs das perfekte Standbein für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Alles über die verschiedenen Einsatzbereiche erfährt man auch dieses Jahr auf der Karrieremesse Contacta der Fachhochschule Salzburg. Diese findet am 14. November, von 10 bis 16 Uhr, auf dem Campus Urstein der FH Salzburg statt. EMCO ist seit 2019 auch Partner im study-work-support der FH Salzburg. Weitere Informationen zu einem Praktikum bei EMCO: https://www.emco-world.com/de/jobs/praktikum.html Lehre bei EMCO - Eine kluge Entscheidung für die Zukunft EMCO fördert bereits seit mehr als 40 Jahren Lehrlinge in technischen und wirtschaftlichen Bereichen. Auf Lehrlinge von EMCO wartet neben einer interessanten und zukunftsorientierten Lehre weit mehr als eine faire Bezahlung sowie Prämien bei besonders guten Leistungen in der Schule. Weiterbildungsmöglichkeiten und Lehre mit Matura sind ein wichtiger Teil der EMCO-Philosophie. Alle Informationen gibt es natürlich auch online unter: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- und Drehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternen Lehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehr als 35 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich als eigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowie funktionales Design und beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Der Publikation bis 21.11.2019 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Christa Vergnes Tel.: +4362458910 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190821010

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2019 04:30 ET (08:30 GMT)