- Start noch in diesem Jahr: Die riesige Filmbibliothek von Love

Nature mit Sky Q und Sky Ticket jederzeit auf Abruf

- Hunderte Programmstunden eines der weltweit führenden

Produzenten von Dokumentation und Serien rund um die

faszinierende Tier- und Pflanzenwelt in HD und UHD/4K

- Sky plc und Blue Ant Media schließen mehrjährigen,

internationalen Lizenzvertrag 21. August 2019 - Faszinierende Tier- und Naturdokumentationen in bester Bildqualität, gefilmt in 40 Ländern rund um den Globus, darauf dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich noch in diesem Jahr freuen.



Sky plc und Blue Ant Media haben einen mehrjährigen, internationalen Lizenzvertrag rund um den hochkarätigen Content von Love Nature geschlossen. Der umfasst hunderte Stunden an hochkarätigem Content, der Zuschauern die Schönheiten und Wunder der Natur näherbringt.



Das Beste: Sky Kunden mit Sky Entertainment Paket oder Sky Entertainment Monatsticket erhalten jederzeit Zugriff auf die Programme von Love Nature, wo und wann immer sie wollen. Zu den kommenden Highlights in HD Qualität zählen etwa "Africa's Hidden Kingdoms", "The Big Dry" und "Strange Creatures".



Carsten Hauke, Senior Vice President Strategy bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr für unsere Kunden, dass wir noch dieses Jahr unser Doku-Angebot für die ganze Familie in Deutschland und Österreich mit dem brillanten Content von Love Nature erweitern können."



Love Nature ist ein moderner, plattformunabhängiger Videostreaming-Service in 4K-Qualität rund um das Thema Natur und Tierwelt. Ganz gleich, ob lineares Fernsehen, OTT, VOD oder YouTube: Love Nature erreicht Zuschauer und Liebhaber der Tierwelt auf jeder Plattform, denn wir sind überall verfügbar. Dadurch wächst Love Nature immer und immer weiter und bietet Zuschauern durch beeindruckende Geschichten über die Natur sowie atemberaubende Aufnahmen in 4K und HDR die Möglichkeit, der Natur ganz nah zu sein. Unser Ziel ist es, durch unsere Inhalte - eine der größten Sammlungen an Filmen und Serien in 4K zum Thema Naturkunde - ein tieferes Verständnis von und eine Verbindung zu dem Planeten, den wir unsere Heimat nennen, zu fördern. Love Nature ist ein Gemeinschaftsprojekt von Blue Ant Media und Smithsonian Networks. Erfahren Sie mehr über uns unter lovenature.com / Twitter / Facebook / YouTube / Instagram



Über Blue Ant Media:



Blue Ant Media ist ein internationaler Produzent, Vertreiber, Kanalbetreiber und Unternehmen für Gaming- und Video-Inhalte. Unter dem Namen "Blue Ant Studios" besitzen und betreiben wir zahlreiche Produktionsunternehmen in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Australasien, die Inhalte für Sender und Streaming-Plattformen in zahlreichen Genres wie Factual Entertainment, Dokumentationen, Zeichentrickfilme und serien für Erwachsene und Drama erstellen. Blue Ant International, unser Vertriebsgeschäft, bietet einen umfangreichen Inhaltskatalog, einschließlich eines der weltweit größten Angebote an Naturdokumentationen in 4K. Blue Ant Media betreibt lineare und SVOD Kanäle auf mehreren Kontinenten unter 14 Marken, wie Love Nature, Smithsonian Channel Canada, BBC Earth (Kanada), ZooMoo, Arcade Cloud etc. Unser Unternehmen für Gaming- und Video-Inhalte, Omnia Media, verfügt über das weltweit größte Gamer-Talentnetzwerk. Es erstellt und verbreitet Gaming- und Video-Inhalte auf digitalen und OTT Plattformen wie YouTube, Snapchat oder Facebook. Der Hauptsitz von Blue Ant Media befindet sich in Toronto - zudem verfügt das Unternehmen über neun internationale Niederlassungen in Los Angeles, Singapur, Auckland, Dunedin, London, Washington D.C., Sydney, Peking und Taipei.



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



