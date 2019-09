München (ots) - Gefühls-Verwirrungen und die Stunde der Wahrheit auf "Love Island" bei RTL II



- Neue Folge heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II Eine neue Nachricht hält für Neu-Islanderin Julia eine ganz besondere Überraschung bereit: Ein Date in der "Privat-Suite" mit Sporttrainer Yasin und dem charmanten Italiener Danilo. Wie werden Asena und Samira mit dem Date zu dritt umgehen? Den attraktiven Danilo plagen Zweifel ob sein Couple wirklich das Richtige für ihn ist und ob er nicht besser zu Melissa passen würde. Am Abend sorgt Julia für eine Aussprache unter den Islandern: Für den temperamentvollen Yasin schlägt unverhofft die große Stunde der Wahrheit.



"Lady in Red" Julia, kommt offensichtlich sehr gut bei den männlichen Islandern an. Für den muskulösen Geschäftsmann Amin ist sie sogar "die heißeste Frau, ever", auch Astrophysiker Erik findet sie "sehr interessant". Als Julia den Jungs das Ergebnis des App-Votings an der Feuerstelle präsentiert, haben nur Yasin und Danilo Grund zur Freude. Für die beiden geht es direkt zum Date zu dritt in die "Privat-Suite". Die Mädels spekulieren am Schlafzimmerfenster, wem wird die "Lady in Red" das Couple ausspannen?



Danilo im Gefühlschaos - Asena oder Melissa? Nachdem sich der charmante Italiener mit den süßen Grübchen bei der letzten Paarungszeremonie für die Businesslady Asena entschieden hat möchte er nun einen Gang runterschalten. Danilo sucht das Gespräch mit Asena und teilt ihr seine Zweifel mit. Daraufhin beschließen die Beiden es etwas langsamer angehen zu lassen. Danilo lässt nicht viel Zeit verstreichen und offenbart Melissa seine neu entfachten Gefühle für sie. Die süße Islanderin zeigt sich von Danilos Geständnis gerührt, ist jedoch vorerst verwirrt und verdrückt ein paar Tränchen.



Am Abend kommt es zwischen den Mädels und den Jungs zum spontanen Dance-Battle am Pool. Dabei zeigt sich wer mit den abgefahrensten Moves drauf hat und wer zu nackten Tatsachen greifen wird. Für die Islander eine willkommene Abwechslung nach den Aufregungen der letzten Tage. Doch schon bald wird der Ton untereinander schärfer: Neuzugang Julia redet Klartext. Für Frauenschwarm Yasin schlägt die Stunde der Wahrheit: Kann der Sporttrainer mit der Konfrontation umgehen und wie wird Samira reagieren? Hat ihre Liebe noch eine Chance?



"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": Heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II.



Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974 verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.



Voting-Alarm: Auch in der dritten Staffel können die Zuschauer mit der interaktiven "Love Island"-App https://li.rtl2.de/app_download den weiteren Verlauf aktiv mitgestalten. Der neue Voting-Aufruf startet während der heutigen Sendung.



Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



