Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig richtet sich der Blick zunächst auf die Eigenheimverkäufe in den USA, so die Analysten der Helaba.Der Immobiliensektor habe sich in den letzten Jahren in einer Konsolidierungsphase befunden. Die annualisierten Eigenheimverkäufe hätten das zyklische Hoch bei 5,64 Mio. Einheiten jeweils im Januar und November 2017 erreicht. Bis Januar 2018 sei die Verkaufstätigkeit gesunken, wohl auch unter dem Einfluss erhöhter Zinsniveaus. Seit dem Tief bei 4,93 Mio. Stück habe sich die Zahl aber wieder erholen können und auch für den nun anstehenden Juli-Wert seien die Vorgaben freundlich. Zum einen steige die Zahl der schwebenden Hausverkäufe, zum anderen sei bei den Konsumenten verstärkt die Absicht des Immobilienerwerbs festzustellen. ...

