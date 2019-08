Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche hatten wir bereits darüber berichtet, dass das Land NRW mit einem Tap in seiner 2040er Laufzeit an den Start gehen wird, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Aus dem minimal angepeilten Volumen in Höhe von EUR 250 Mio. seien letztlich EUR 500 Mio. geworden. Der Spread sei eingangs mit ms +8 Bp area angegeben worden, zu dem Satz sei der Deal auch fixiert worden. Rund 60 Bp über der deutschen Benchmark (DBR 4.75% 07/04/40) seien ein Kaufargument - eventuell auch die - immerhin positive - Yield to Maturity in Höhe von 0,245%. Das Buch solle EUR 540 Mio. ohne Joint Lead Manager betragen haben. Zudem sei NRW gestern mit USD 500 Mio. am Markt (FRN) gewesen. ...

