Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Nach dem Rücksetzer geht der Dax etwas fester ins Rennen. Nach der jüngsten Erholung von seinem Sechsmonatstief bei 11.266 Punkten hatte der Dax am Dienstag wieder etwas an Boden verloren. Goldman Sachs lobt Tele Columbus: Der Kabelnetz- und Telekomanbieter sorgt mit den Zahlen für Zuversicht. Gea klettern um drei Prozent: Nach sieben Gewinnwarnungen sagt Goldman Sachs "Kaufen". HSBC stufen Leoni -Aktien auf "Kaufen" Batterienhersteller Voltabox kündigt ein Sparprogramm an, zur Freude der Anleger. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß