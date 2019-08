Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar habe das zweite Quartal viel Staub aufgewirbelt, weshalb er seine Ergebnisschätzung für 2019 etwas gekappt habe, doch die Jahresziele habe Compugroup beibehalten, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der auf Arztpraxen ausgerichtete Software-Konzern schlage sich gut und genau entsprechend den Plänen zur Entwicklung von Umsatz und operativem Ergebnis. Zudem sei seine Marktstellung stark und unangefochten./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2019 / 05:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-08-21/11:16

ISIN: DE0005437305