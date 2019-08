Original-Research: Paion AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Paion AG Unternehmen: Paion AG ISIN: DE000A0B65S3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 21.08.2019 Kursziel: 4,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 4,20. Zusammenfassung: PAION beantragte im April die US-Marktzulassung für Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung - vier Monate, nachdem in Japan die Marktzulassung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie beantragt worden war. Erste Umsätze mit Remimazolam in den USA und Japan werden voraussichtlich im Jahr 2020 erzielt. Der Meilenstein in Höhe von EUR 7,5 Mio. im Zusammenhang mit dem Marktzulassungsantrag in den USA machte den gesamten Umsatz des ersten Halbjahres 2019 aus. Das Management hat die Guidance für das Gesamtjahr nicht geändert. Nach Gesprächen mit der European Medicines Agency (EMA) plant PAION noch in diesem Jahr einen Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung auf der Grundlage des vorliegenden Datenpakets aus dem klinischen Entwicklungsprogramm der Phase III in den USA einzureichen. Der Abschluss der Patientenrekrutierung für die EU-Phase-III-Studie mit Remimazolam in der Allgemeinanästhesie wird nunmehr für das erste Quartal 2020 erwartet. PAIONs oberste Priorität in den nächsten Jahren ist es, in so vielen Ländern und für so viele Indikationen wie möglich die Zulassung von Remimazolam zu erhalten. PAION schätzt das Spitzenumsatzpotential für Remimazolam auf jährlich über USD500 Mio. für jede der drei Indikationen: Kurzsedierung, Allgemeinanästhesie und Sedierung auf der Intensivstation. Ende Juni gab PAION die Unterzeichnung eines Finanzierungsabkommens mit der Europäischen Investitionsbank über 20 Mio. EUR bekannt. Dies deutet darauf hin, dass die Verwässerung durch zukünftige Kapitalerhöhungen geringer ausfallen wird als wir zuvor modelliert hatten, und wir erhöhen unser Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 4,20. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 4.10 to EUR 4.20. Abstract: PAION filed for U.S. market approval of remimazolam in the indication procedural sedation in April - four months after having filed for market approval of remimazolam in the indication general anaesthesia in Japan. First revenues from remimazolam in the U.S. and Japan are likely in 2020. The EUR 7.5m milestone payment in connection with the U.S. filing accounted for all of H1/19 revenue. Management has not changed full year guidance. Following discussions with the European Medicines Agency (EMA), PAION plans to submit a Marketing Authorization Application for remimazolam in procedural sedation later this year based on the existing data package from the U.S. phase III clinical development program. Meanwhile, patient recruitment for the EU phase III clinical trial with remimazolam in general anaesthesia is now expected in Q1 2020. PAION's main priority over the next few years is to gain regulatory approval for remimazolam in as many countries for as many indications as possible. PAION estimates the peak sales opportunity for remimazolam at over USD500m annually for each of the three indications: procedural sedation, general anaesthesia and intensive care unit sedation. In late June PAION announced that it had signed a EUR 20m financing agreement with the European Investment Bank. This suggests that dilution through future equity raises will be lower than we had previously modelled and so we raise our price target from EUR 4.10 to EUR 4.20. We maintain our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18739.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

