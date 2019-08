IT-Anwälte werden oft erst eingeschaltet, wenn Projekte schiefgehen. Dabei braucht man sie schon bei Vertragsschluss: Ungenauigkeiten verursachen im Konfliktfall hohe Kosten - und lassen sich selten nachträglich beheben.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung hatte der Stuttgarter Reiseveranstalter Nicko Cruises im Geschäft mit Flusskreuzfahrten, als er vor vier Jahren trotzdem doppelt überrascht wurde. Er musste Fahrten absagen, weil es fast gleichzeitig Hochwasser auf der Donau und Niedrigwasser auf der Elbe gab. Das wäre vielleicht noch verkraftbar gewesen, doch als zeitgleich im Unternehmen eine SAP-Umstellung scheiterte, erwies sich dies als toxische Mischung: Neben den echten Opfern bekamen dank des Technik-Tohuwabohus auch vermeintlich von den Hochwassern betroffene Kunden Reisesicherungsscheine ausgestellt, die nicht mal eine Anzahlung geleistet hatten. Manch einer nutzte das aus. So unternahm ein Mann gleich fünf Kreuzfahrten, ohne zu zahlen, erzählt der Anwalt Michael Pluta, der dem Unternehmen damals beistand. In der Buchhaltung hatte niemand mehr den Überblick, es entstanden riesige Außenstände. "Die Firmenführung war ein Blindflug, der nur mit einem Absturz enden konnte", sagt Pluta.

Schließlich meldete die Firma mit 100 Mitarbeitern Insolvenz an. Damit war das Chaos nicht vorbei: Über zwei Jahre dauerte es, alle Schuldner zu ermitteln und drei Millionen Euro Außenstände einzutreiben. Da das Unternehmen selbst nicht wusste, welche Forderungen noch offen waren, bekam auch mancher eine Mahnung, der schon gezahlt hatte. So litt auch noch das Image.

Selbst wenn es nicht immer so dramatisch kommen muss wie bei Nicko Cruises: Vor IT-Problemen gefeit ist kein Unternehmen. Und je bedeutsamer IT-Strukturen für den geschäftlichen Erfolg werden, desto verheerender die Folgen. Nach einer Studie des Technologiekonzerns IBM kosteten solche Pannen sowie Fehler bei der Bedienung und Cyberattacken deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr im Schnitt 4,25 Millionen Euro je Vorfall. Am Düsseldorfer Flughafen sorgte das Betriebssystem des IT-Dienstleisters im März für Störungen und Verspätungen. Die Commerzbank konnte wegen einer IT-Panne Anfang Juni weder Überweisungen noch Lastschriften verbuchen - und wenig später bekamen wegen einer weiteren Panne Kunden weder Geld am Bankautomaten, noch konnten sie mit EC-Karte zahlen. Die Onlinetochter des Hauses Comdirect verblüffte Ende Juli ihre Kunden mit extrem hohen Werten oder starken Verlusten in ihren Depots, schuld war ein Fehler des Dienstleisters Factset.

Den rund 600 IT-Anwälten hierzulande bescheren solche Entwicklungen viel Arbeit - und ...

