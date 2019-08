Hamburg (ots) - Das ZDF-Politmagazin Frontal 21, der Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung sowie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel sind die drei meist gefürchteten Investigativredaktionen bei deutschen PR-Profis. Das ergab der aktuelle PR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. An der Umfrage haben 510 Fach- und Führungskräfte der PR teilgenommen.



Demnach haben die Befragten am meisten Respekt vor dem Rechercheteam des TV-Politformats Frontal 21 (33 Prozent). Fast genauso viele Kommunikationsprofis fürchten den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung (32 Prozent). Der Spiegel landet mit 29 Prozent auf Platz drei. Auf Platz vier folgt die Bild. Jeder vierte PR-Experte sorgt sich um eine kritische Berichterstattung durch das Boulevardblatt (25 Prozent).



Weniger gefürchtet ist hingegen das Rechercheteam um den Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff. Nur jeder sechste Befragte nennt die Redaktion des auf RTL ausgestrahlten Formats "Team Wallraff - Reporter Undercover" (16 Prozent). Wenig Sorge bereiten den PR-Profis auch die Recherchen der überregionalen Tageszeitung Frankfurter Allgemeine (fünf Prozent) sowie des vom Bayerischen Rundfunk produzierten TV-Magazins Report München (vier Prozent).



Deutschlands meist gefürchtete Investigativredaktionen:



1. Frontal 21 (33%)

2. Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung (32%)

3. Spiegel (29%)

4. Bild (25%)

5. RTL Team Wallraff (16%)

6. Monitor (13%)

7. Süddeutsche Zeitung (13%)

8. Panorama (10%)

9. Plusminus (8%)

10. Report Mainz (7%)

11. Handelsblatt (5%)

12. Stern (5%)

13. Kontraste (5%)

14. Frankfurter Allgemeine (5%)

15. Report München (4%) Quelle: PR-Trendmonitor 2019

Datenbasis: 510 Fach- und Führungskräfte aus Pressestellen und

PR-Agenturen

Methode: Online-Befragung, maximal drei Nennung möglich

Befragungszeitraum: März 2019 Initiatoren der Umfrage:

