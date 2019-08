Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7900 Pence belassen. Die jüngsten enttäuschenden Studiendaten des britischen Pharmakonzerns zu einem Wirkstoff gegen Lungenkrebs seien angesichts vorheriger Fehlschläge des Ansatzes nicht überraschend gekommen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie könnte auf die Resultate leicht negativ reagieren, doch änderten die Ergebnisse der Studie generell nichts an den Prognosen für Astrazeneca./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 08:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2019 / 08:46 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-08-21/11:42

ISIN: GB0009895292