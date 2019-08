Baden-Baden (ots) - Ausstrahlung der Musikshow mit Guido Cantz am 20. September 2019, 23:30 Uhr, im Ersten



Am Donnerstag, 12. September 2019 moderiert Guido Cantz die TV-Show "New Pop Festival - Das Special" im Baden-Badener Festspielhaus. Gäste der Musiksendung sind Lena, Mark Forster, James Blunt, Alice Merton und Matt Simons. Auch in diesem Jahr wird wieder der Musikpreis "Pioneer of Pop" verliehen. Im TV wird die Show am 20. September um 23:30 Uhr im Ersten zu sehen sein.



Die Live-Acts



Sänger Mark Forster gehört derzeit zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Seine Hits "Chöre", "Au Revoir" und "Flash mich" wurden millionenfach gestreamt - und auch sein aktuelles Album "Liebe" begeistert mit erfolgreichen Songs wie "Einmal". Neben Mark Forster wird auch Lena beim "SWR3 New Pop Festival - Das Special" auf der Bühne stehen. Spätestens seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 ist Lena nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Ihr Musikstil hat sich gemeinsam mit der heute 28-Jährigen im Laufe der Jahre verändert. Derzeit begeistert sie mit ihrem Album "Only Love, L" ihre Fans. Singer/Songwriter Matt Simons startete seinen musikalischen Erfolg in Deutschland im Jahr 2014 mit der Single "Tear It Up". Nach seinem Hit "Catch & Release" widmet er sich inzwischen vermehrt tiefgründigen Themen - unter anderem mit seiner Single "We Can Do Better". Mit seinem neuen Album "After The Landslide" tourt Matt Simons ab Oktober durch Deutschland. Alice Merton stand bereits 2017 auf der "SWR3 New Pop"-Bühne - damals präsentierte sie als Newcomerin unter anderem ihre Hitsingle "No Roots". Ihr aktuelles Album "Mint" hält elf Titel bereit, die Geschichten aus dem Leben der Sängerin erzählen. James Blunt ist seit vielen Jahren erfolgreich im Musikbusiness. Der britische Singer/Songwriter war bereits 2013 zu Gast beim "SWR3 New Pop Festival". Sein Erfolg dauert bis heute an, sodass er zu den Highlights des diesjährigen Festivals zählt.



25 Jahre "SWR3 New Pop Festival" Das "SWR3 New Pop Festival" findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen der Kurstadt Baden-Baden. Diese verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Festivalkünstler sind dieses Jahr Picture This, Declan J Donovan, Dean Lewis, Lewis Capaldi, Justin Jesso, Dennis Lloyd, Christopher, Dermot Kennedy The Faim, Freya Ridings und Sam Fender. Im Rahmen eines Jubiläumskonzerts wird darüber hinaus auch Tim Bendzko auf der Bühne stehen.



Kostenfreies Rahmenprogramm



Begleitet wird das "SWR3 New Pop Festival" vom 12. bis 14. September 2019 durch ein kostenfreies Rahmenprogramm. Nachmittags können Besucher auf der Live-Bühne die Stars des Festivals im Gespräch mit SWR Moderator Pierre M. Krause erleben. Am Abend gibt es auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus kostenfreie Konzerte. Im Museum Frieder Burda können die Besucher des "SWR3 New Pop Festivals" die "SWR3 Live Lyrix" besuchen und in der Trinkhalle wird eine besondere Ausstellung die schönsten Momente aus 25 Jahren "SWR3 New Pop Festival" präsentieren. Auf den Party-Nächten kann abends in verschiedenen Locations gefeiert werden. Wer die Konzerte von zuhause aus anschauen will, kann sie im Video-Livestream auf www.SWR3.de oder nach dem Festival im SWR Fernsehen und 3sat verfolgen.



Ausstrahlungstermine "SWR3 New Pop Festival - Das Special" 2019



Das Erste20.09.2019 23:30 Uhr - New Pop Festival - Das Special

SWR Fernsehen5.10.201922:50 Uhr - SWR3 New Pop - Das Special Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://x.swr.de/s/newpopfeswtival



Mehr Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" sowie zum Ticketverkauf auf www.SWR3.de/presse und www.SWR3.de. Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.de Presse-Akkreditierungsanfragen richten Sie bitte an: swr3npf@position.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4354102