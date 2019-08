Zürich (ots) - Das SRF-Konsumentenmagazin Kassensturz, die Tamedia-Redaktion und das Online-Magazin Republik sind die drei von Schweizer PR-Profis meist gefürchteten Investigativredaktionen. Das ergab der aktuelle PR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. An der Umfrage haben 130 Fach- und Führungskräfte der PR teilgenommen.



Demnach haben die Befragten mit Abstand am meisten Respekt vor dem Rechercheteam des TV-Konsumentenmagazins Kassensturz (44 Prozent). Jeder vierte Kommunikationsprofi fürchtet die Tamedia-Redaktion (24 Prozent). Republik - das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur - landet mit 18 Prozent auf Platz drei. Auf Platz vier folgt das Schweizer Radio und Fernsehen / SRG (14 Prozent).



Weniger Kopfzerbrechen bereitet den PR-Profis hingegen die Recherche des Magazins Reportagen, von welchem nur ein Prozent eine kritische Berichterstattung befürchten.



Meist gefürchtete Schweizer Investigativredaktionen:



1. Kassensturz (44%)

2. Tamedia-Redaktion (24%)

3. Republik (18%)

4. SRF (14%)

5. investigativ.ch (12%)

6. NZZ (11%)

7. SRG SSR (6%)

8. Reportagen (1%) Quelle: PR-Trendmonitor 2019

Datenbasis: 130 Fach- und Führungskräfte aus Medienstellen und

PR-Agenturen

Methode: Online-Befragung, maximal drei Nennung möglich

Befragungszeitraum: März 2019



