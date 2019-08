Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Verkaufs der Tiermedizinsparte an Elanco auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Weder der Verkaufspreis von 7,6 Milliarden US-Dollar noch der Umstand, dass 2,3 Milliarden davon in Elanco-Aktien gezahlt würden, hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Solange der Pharma- und Agrochemiekonzern mit den Glyphosat-Problemen zu kämpfen habe, sei ein Aktieninvestment hochspekulativ./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-08-21/11:58

ISIN: DE000BAY0017