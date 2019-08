In den letzten Handelstagen haben es Gold und auch Silber etwas ruhiger angehen lassen. Die Aufwärtsdynamik hat nachgelassen. Die Preise kamen zuletzt ein wenig zurück. Die Marktakteure orientieren sich ein Stück weit neu. Gewinne wurden zwar mitgenommen, doch so richtig wollen weder Gold noch Silber nach unten... Warum auch?! Die aktuelle Konsolidierung verläuft aus charttechnischer Sicht vielversprechend. Sie könnte am "Ende des Tages" die Basis ...

