Frankfurt/Main / Köln (ots) - Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, wird heute, 21. August 2019, Adil Demirci wieder offiziell in seiner Heimatstadt Köln begrüßen. Mit einem Empfang will sie ihn gleichzeitig für seinen Einsatz für die europäischen Grundwerte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechte ehren.



Adil Demirci war unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung am 18. April 2018 in der Türkei festgenommen worden. Erst nach 14 Monaten Zwangsaufenthalt durfte er am 17. Juni 2019 wieder zurück in seine Heimat nach Deutschland. Im Februar 2019 war er auf Anordnung eines Gerichts in Istanbul aus der Haft entlassen worden, durfte aber erst zur Beerdigung seiner Mutter aus der Türkei ausreisen.



Adil Demirci ist Mitarbeiter des IB in Remscheid. Der IB hatte aus Solidarität mit Adil Demirci während seiner Abwesenheit seinen Arbeitsvertrag entfristet und das Gehalt weitergezahlt, die Mitarbeiter*innen wählten ihn außerdem in dieser Zeit in den Betriebsrat. Anke Brunn, bis Mai 2019 Mitglied im IB-Präsidium und die Vorsitzende des IB-Konzernbetriebsrats Dr. Sabine Skubsch hatten Adil Demirci mehrfach in Istanbul besucht und an den Gerichtsverhandlungen gegen ihn teilgenommen. "Wir sind unendlich erleichtert, dass dieses Drama auf diesem Weg zu Ende gegangen ist", hatte sich Anke Brunn im Namen aller 14.000 Mitarbeiter*innen des IB nach der Ausreise von Adil Demirci gefreut. "Adil Demirci hatte Glück, dass er einen Arbeitgeber hatte, der immer solidarisch hinter ihm stand."



Die IB-Präsidentin Petra Merkel dankte auch den vielen Unterstützerinnen*Unterstützern, die in den 14 Monaten dafür gesorgt hatten, dass das Schicksal von Adil Demirci nicht in Vergessenheit gerät.



Beim IB in Remscheid berät Adil Demirci junge Menschen bei der Integration in Deutschland.



