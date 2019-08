Die Hoffnung auf Konjunkturhilfen von Notenbanken und Regierungen hat Europas Börsen am Mittwoch getragen. Zudem setzten die Anleger in Italien nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte auf eine baldige politische Lösung. Dax und EuroStoxx50 legten am Vormittag jeweils 1,2 Prozent auf 11.776 beziehungsweise 3390 Punkte zu.

