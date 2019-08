BERLIN (Dow Jones)--Im Leipzig sollen künftig Flugzeuge gebaut werden. Das US-amerikanische Luft- und Raumfahrtunternehmen Sierra Nevada Corporation (SNC) und ihre bayerische Tochter 328 Support Services haben am Mittwoch in der sächsischen Stadt eine Absichtserklärung zur Endfertigung eines neuen Regionalflugzeuges unterzeichnet. Beide Unternehmen wollen dafür eine Tochtergesellschaft namens DRA GmbH gründen, teilte das Sächsische Wirtschaftsministerium anlässlich der 1. Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig mit. Laut der sächsischen Wirtschaftsförderung entsteht damit erstmals seit Ende des Flugzeugbaus in der DDR wieder eine solche Fertigung in Ostdeutschland. Ab 2020 sollen rund 80 Millionen Euro in Infrastruktur, Produktionshallen und Maschinen investiert werden.

Sachsens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) sagte, dies sei "ein besonderer Tag für die sächsische und die deutsche Luftfahrt insgesamt". Der Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU), erklärte, der Bund habe sich für das Projekt stark gemacht und werde es auch weiter begleiten. Dies sei "ein industriepolitischer Erfolg und eine große Chance - gerade auch für unsere Zulieferer", so Jarzo Laut der sächsischen Wirtschaftsförderung entsteht damit erstmals seit Ende des Flugzeugbaus in der DDR wieder eine solche Fertigung in Ostdeutschland.mbek.

Konkret soll am Flughafen Leipzig/Halle die Endmontagelinie für ein Regionalflugzeug des Typs "D328NEU" entstehen. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der von der Sierra Nevada Corporation entwickelten Dornier 328, eine Maschine mit rund 30 Sitzen. Die Unternehmen rechnen in diesem Marktsegment mit einer steigenden Nachfrage, weil in den kommenden Jahren zahlreiche Regionalflugzeuge aus dem Dienst gestellt würden. Die D328NEU soll für den Passagier- und Frachttransport sowie für Rettungs-, Grenz- und Suchdienste eingesetzt werden. Der Produktionsstart ist für Anfang 2023 vorgesehen.

Langfristig sollen in Leipzig bis zu 250 Arbeitsplätze geschaffen werden. Am Sitz der 328 Support Services in Oberpfaffen seien 120 neue Jobs geplant, vorwiegend in den Bereichen Engineering und Technik. Der Standort kümmere sich um die Prototypen-Entwicklung, um Flugtests und den weltweiten Support.

