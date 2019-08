München (www.anleihencheck.de) - Der Marktsignale sind trübe: Seit die großen Notenbanken wieder auf Lockerungskurs sind, haben sich Teile der Renditekurven in den USA und in Japan invertiert, was häufig als Vorzeichen einer Rezession gedeutet wird, so die Experten von AB.Zudem sei die deutsche Zinskurve auf ein historisches Tief verflacht. Ob die guten Zeiten für Anleger dennoch andauern würden, hänge jetzt davon ab, ob die Lockerung der Geldpolitik weiterhin ein wirksames Mittel zur Konjunkturstimulation sein werde, sage Douglas J. Peebles, Chief Investment Officer Fixed Income beim Asset Manager AllianceBernstein (AB). ...

