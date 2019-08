Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einer seit dem 16. Juli 2019 andauernden Sommerpause gibt es wieder ein Lebenszeichen vom Primärmarkt, so Matthias Melms, CIIA, CCrA bei NORD/LB.So habe die Berlin Hyp am gestrigen Dienstag erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000BHY0BS0/ WKN BHY0BS) (EUR 500 Mio.; 3y) am Markt platzieren können. Für die von Moody's mit Aaa bewertete Anleihe sei im Rahmen der Vermarktungsphase eine Spanne von ms flat bis ms -2 Bp vorgegeben worden ("will price in range"), wodurch ein Spread außerhalb dieser Range ausgeschlossen worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...