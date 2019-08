Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks zeigten gestern eine Gegenbewegung auf ihre Anstiege vom Wochenauftakt, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bunds hätten wie ihre US-Pendants (1,56%) 4 Basispunkte niedriger als am Montag mit -0,69% rentiert. Klare Impulse für diese Bewegungen seien nicht auszumachen gewesen, zumal keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht worden seien. Die Regierungskrise in Italien habe gestern darin gemündet, dass Regierungschef Giuseppe Conte seinen Rücktritt eingereicht habe. Fraglich sei nun, ob es zu Neuwahlen komme oder ob eine neue Koalition zwischen der linkspopulistischen 5-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten gebildet werden könne, womit die vom Chef der rechtspopulistischen Lega, Innenminister Matteo Salvini, angestrebten Neuwahlen verhindert werden könnten. Der italienische Rentenmarkt habe gestern mit steigenden Kursen und sinkenden Risikoprämien auf diese Entwicklungen reagiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...