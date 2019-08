Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in der PreZero Arena, Sinsheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag, 23.08.2019, um 15.30 Uhr, alle Medienvertreter am Donnerstag, 22.08. 2019, um 13.00 Uhr, zur Pressekonferenz ein.



Geschäftsführer Sport, Frank Baumann und Chef-Trainer Florian Kohfeldt stehen für Fragen der Journalisten zur Verfügung. Die Pressekonferenz findet im Pressekonferenzraum in der Ostkurve des wohninvest WESERSTADION statt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Medienzugang neben der Fan-Welt in der Ostkurve.



Pressekontakt:



SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Kommunikation

info@werder.de

Telefon: 0421/434590



Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/62097