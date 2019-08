Unterföhring (ots) - Investigativ, mutig, emotional. Die neue "akte." startet am Montag, 26. August 2019, um 22:35 Uhr. Moderatorin Claudia von Brauchitsch (44): "Unsere ersten Themen sind eine Mischung aus investigativen Reportagen, berührenden Schicksalen und zuschauernahem Service. Es ist großartig, Teil dieses Neustarts zu sein und am Montag live auf Sendung zu gehen." Wie angekündigt produziert SAT.1 das Magazin mit einer hausinternen Redaktion am Standort Unterföhring bei München selbst.



"akte." läuft immer montags nach dem Spielfilm in SAT.1.



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual & Sports Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com http://www.presse.sat1.de https://p7s1-pr.de/



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4354184