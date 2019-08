Null Prozent Zinsen über 30 Jahre: Diese Aussicht ist für viele Investoren offenbar wenig verlockend. Eine Auktion von Bundeswertpapieren lief schleppend.

An diesem Mittwoch hat die Deutsche Finanzagentur erstmals eine 30-jährige Anleihe mit einem Kuponzins von null Prozent auf den Markt gebracht. Die Auktion wurde am Markt als Test dafür gesehen, wie groß die Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten in der Eurozone ist. Das Interesse der Investoren war allerdings überschaubar.

Wie die Finanzagentur am Mittwoch mitteilte, gaben Anleger für die zwei Milliarden Euro fassende Neuemission Gebote in Höhe von 869 Millionen Euro ab. Die Durchschnittsrendite lag bei minus 0,11 Prozent. Mehr als die Hälfte des avisierten Emissionsvolumens wurde die Finanzagentur bei der Auktion also nicht los.

Sie dürfte jedoch am sogenannten Sekundärmarkt weitere Käufer finden. Dort könnte allein die EZB theoretisch auf ein Drittel der neuen 30-jährigen Anleihe aufkaufen - das sind immerhin 667 Millionen Euro.

Mit der 30-jährigen Bundesanleihe wirft nun die wichtigste langfriste Benchmark-Anleihe in der Eurozone keine regelmäßigen Zinserträge mehr ab. Noch vor einigen Jahren war dies nur für kurzfristige Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit von drei Monaten denkbar. 2016 hat die Finanzagentur schließlich erstmals eine zehnjährige Anleihe mit einem Null-Prozent-Kupon begeben.

In den vergangenen Monaten waren viele Anleger ...

