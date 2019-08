Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Prudential nach Zahlen von 2335 auf 2100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die kurzfristigen Aussichten für den Versicherer seien angesichts des makroökonomischen Umfelds zwar herausfordernd, ungeachtet dessen bleibe die positive Einschätzung erhalten, schrieb Analyst Jon Hocking in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Innerhalb der europäischen Branche eröffne die Prudential-Aktie das höchste Aufwärtspotenzial. Das gekürzte Ziel begründete er mit einer niedrigeren Bewertung des Asiengeschäfts./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2019 / 23:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007099541