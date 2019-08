London (ots/PRNewswire) - Die OANDA Global Corporation (http://oanda.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Dienstleistungen für den Handel mit mehreren Vermögenswerten sowie von Währungs- und Analysedaten und freut sich, die Ernennung des Branchenführers Gavin Bambury (https://www.oanda.com/group/about-us/leadership-team/gavin-bambury/) zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 26. August 2019 bekannt geben zu können. Er wird ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der OANDA Global Corporation.



Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Finanztechnologie- und Handelsbranche war Bambury in verschiedenen Führungspositionen bei erstklassigen Finanzinstituten wie Citibank und der Deutschen Bank tätig. Er war sechs Jahre lang CEO von Ion Trading Technologies, einem Handels-Software-Unternehmen mit einem Umsatz von über 250 Millionen Euro. Er kommt von der Integral Development Corporation zu OANDA.



Der Vorstandsvorsitzende Tim Howkins erklärte: "Wir freuen uns sehr, Gavin bei OANDA begrüßen zu dürfen. Als erfahrener Fachmann kombiniert er fundierte Kenntnisse der Finanztechnologie mit einem beispiellosen Verständnis des Handelssektors, das von unschätzbarem Wert sein wird, wenn wir die strategische Vision des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter verfolgen."



Bambury fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, zu OANDA zu gehören. Als eine Weltklasse-Marke, die sich auf ihre Kunden konzentriert, hat das Unternehmen in den letzten Jahren enorme Erfolge erzielt. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf diesen Grundlagen aufbauen können, und durch organische und anorganische Investitionen werden wir unsere globale Abdeckung erweitern und das Kundenerlebnis verbessern, sodass wir weiterhin der vertrauenswürdige Marktführer in FX sind."



Das 1996 gegründete Unternehmen OANDA war das erste seiner Art für den kostenlosen Wechselkurs-Austausch im Internet und es hat eine FX-Handelsplattform lanciert, die fünf Jahre später der Entwicklung des webbasierten Währungshandels zum Durchbruch verholfen hat. Heute bietet das Unternehmen Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und -analysen für Kunden im Einzelhandel und andere Unternehmen und beweist überragende Expertise im Devisenmarkt. Mit regulierten Geschäftsbereichen in sechs der weltweit aktivsten Finanzmärkte engagiert sich OANDA konsequent dafür, das Geschäft des Devisenhandels zu transformieren. Weitere Informationen finden Sie unter oanda.com (http://www.oanda.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/OANDA), Facebook (https://www.facebook.com/OANDAfx) oder YouTube (http://www.youtube.com/user/oanda).



