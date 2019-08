Die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021, TSE: RY) wird eine Quartalsdividende von 1,05 CAD an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um drei Cents oder umgerechnet knapp drei Prozent. Die nächste Zahlung erfolgt am 22. November 2019 (Record date: 24. Oktober 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 4,20 CAD. Beim derzeitigen ...

