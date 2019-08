Man muss nicht lange suchen, um gute Gründe für eine Investition in Basismetalle wie Eisenerz, Kupfer, Zink und Nickel zu finden. Neben dem ständigen Erneuerungsbedarf bestehender Infrastruktur und dem diesbezüglich weltweit riesigen Nachholbedarf insbesondere in Ländern wie China und Indien ist es vor allem die Tatsache, dass durch Innovationen ständig neue Produkte auf Basis dieser Rohstoffe entwickelt werden.Dabei wird das Angebot tendenziell knapper und die Nachfrage danach größer, während gleichzeitig die Lagerstätten mit hochwertigen Erzgehalten abnehmen und damit die Abbaukosten tendenziell ansteigen. Doch nicht allein aus diesem Grund sind Investments in Industriemetalle ein wichtiger Baustein für ein optimal strukturiertes Depot.

