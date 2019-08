Madetswil (ots) - Die PANOLIN AG wird 70 Jahre alt und lädt am 24. August 2019 von 09.00-17.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Attraktionen für die ganze Familie werden auf dem Firmenareal von PANOLIN in Madetswil geboten. Auch kulinarisch wird es an nichts fehlen: feine Grillspezialitäten, Crêpes und Bauernhofglacé aus der Region.



1949 legte Bernhard Lämmle mit dem Eintrag in das Handelsregister den Grundstein für den erfolgreichen, familiengeführten Schmierstoffproduzenten. Die PANOLIN AG machte ihre Anfänge im liechtensteinischen Schaan als Handelsbetrieb. 1966 wechselte die Firma ihren Standort ins Zürcher Oberland nach Madetswil und startete mit der eigenen Produktion. Bis heute werden 95% aller Schmierstoffe in Madetswil produziert. Bereits 1973 begann die Firma Motoren- und Hydrauliköle zu exportieren. Einige Jahre und Produktneuheiten später lancierte PANOLIN ihre ersten umweltschonenden Hydraulikflüssigkeiten. Bis heute gilt das Unternehmen als Pionier und Spezialist für umweltschonende Schmierstoffe. PANOLIN wuchs all die Jahre über stetig, was diverse Vergrösserungen der Firmeninfrastrukturen erforderte. Zuletzt mit dem neuen Bürogebäude, welches im Dezember 2017 bezogen wurde.



Die Nachfolge ist geregelt



«Als Familienunternehmen lebt man immer irgendwie auch für die nächste Generation», sagt Silvan Lämmle. Und PANOLIN ist ein Familienunternehmen durch und durch. 2012 übergaben die Brüder Christian und Patrick Lämmle das Zepter an die dritte Generation. Seither verantwortet Silvan Lämmle die Schweizer Vertriebsgesellschaft PANOLIN AG und Sarah Mohr-Lämmle die PANOLIN Production AG. Daniel Zimmermann führt als CEO seit 2017 den internationalen Vertrieb durch PANOLIN International Inc. Mit Tim Lämmle, der als Vice President bei PANOLIN International Inc. fungiert, ist die Nachfolge bereits geregelt. Die PANOLIN Gruppe beschäftigt heute 90 eigene Mitarbeiter; weltweit sind rund 400 Personen im Distributionsnetz von PANOLIN tätig.



Jubiläums-Veranstaltungen



Medienkonferenz



70 Jahre PANOLIN - ein Anlass zum Feiern. Auf das Erreichte soll man stolz sein; gleichzeitig aber die Chance nutzen Neuheiten vorzustellen. Am 22. August 2019 um 11.00 Uhr sind exklusiv Medienvertreter eingeladen, die Neuheiten aus erster Hand zu erfahren.



FAMILY DAY



Am Donnerstag und Freitag finden interne Anlässe statt. Dabei wird auch mit den Mitarbeitenden und deren Angehörigen gefeiert.



OPEN DAY



Am 24. August öffnet PANOLIN ihre Tore für die Bevölkerung und alle Interessierten. Entdecken Sie "Die Welt des Öls", geniessen Sie diverse Leckereien an den vielfältigen Food-Ständen und erkunden Sie die Attraktionen auf dem Festgelände (ideal auch für Kinder). Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist einfach, das Postauto hält direkt vor dem Firmenareal. Bei einer Anreise mit dem Auto stehen ausgeschilderte Parkplätze zur Verfügung.



PANOLIN-Wiesn



Das Schlussfest steigt am Samstagabend. Am 24.08.2019 ab 17.00 Uhr findet das erste Oktoberfest der Region auf der PANOLIN-Wiesn in Madetswil statt. Nur mit vorreservierten Plätzen kommen Sie in den Genuss von Bier, leckeren Oktoberfest-Schmankerln und Livemusik. Die PANOLIN-Wiesn ist bereits bis auf den letzten Platz ausverkauft. Wer weiss, vielleicht wird die PANOLIN-Wiesn ja fix ins Event-Jahresprogramm aufgenommen.



Über PANOLIN



Die PANOLIN Gruppe ist aus der 1949 gegründeten PANOLIN AG entstanden. Die Gruppe ist ein eigenständiges Schweizer Familienunternehmen mit Sitz und eigener Produktion in Madetswil, nahe Zürich. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schmierstoffen sind nach ISO 9001 und ISO 14001 sowie ABS (American Bureau of Shipping) zertifiziert. Innovation, Flexibilität und Kompetenz, verbunden mit einer ausgesprochenen Kundennähe, machen die PANOLIN Gruppe zu einem leistungsfähigen Partner in Sachen Schmierstoffe.



Kontakt:



PANOLIN AG

Julia Scheuchzer

Bläsimühle 2 - 6

CH-8322 Madetswil

+41 44 956 65 65

www.panolin.com



Original-Content von: PANOLIN AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006737/100831368