Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Im Handelsverlauf hielt sich der Kurs in einer engen Spanne bei 1,11 US-Dollar. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1101 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1076 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Auch die politische Entwicklung im Euroland Italien konnte den Euro zuletzt kaum bewegen. Nach dem Ende der Regierung in Rom sucht das Land einen Ausweg aus der Regierungskrise. Am Nachmittag sollen erste Gespräche des Staatspräsidenten Sergio Mattarella mit Vertretern kleinerer Parlamentsgruppen beginnen.

Zur Wochenmitte rückt die Geldpolitik stärker in den Mittelpunkt. Am Abend veröffentlicht die amerikanische Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Von der Mitschrift erhoffen sich Anleger und Analysten Hinweise darauf, ob die Notenbank nachlegt und ihre Zinsen weiter senkt.

Außerdem richtet sich am Devisenmarkt der Fokus immer stärker auf ein Treffen führender Notenbanker, das von Donnerstag bis Samstag im amerikanischen Jackson Hole stattfindet. Am Freitag steht eine Rede des Fed-Chefs Jerome Powell auf dem Programm, von der ebenfalls Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der Zentralbank erwartet werden./jkr/bgf/jha/

