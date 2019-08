Die Rohölpreise an den internationalen Börsen können sich am Mittwoch weiter erholen. Brent (Nordseeöl) kostet am Vormittag wieder knapp über 60 Dollar je Barrel. US-Rohöl (WTI) folgt mit 56 Dollar je Barrel. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen höher als gestern. Die Tagestendenz zeigt leicht nach oben und die Nachfrage hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...