Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für FMC von 70 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Eine eingehende Untersuchung des Marktes für Heimdialyse habe zu seiner Neubewertung geführt, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen seien mittelfristig optimistisch, doch nach Meinung des Experten sind die Aussichten des Dialysespezialisten riskanter. So könnte womöglich die US-Initiative, den Anteil von Blutwäschen zu Hause beziehungsweise den Anteil von Transplantationen zu erhöhen, zu einem großen Umbauprogramm beim Unternehmen führen, womöglich sogar zu Schließungen und Abschreibungen./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-08-21/13:16

ISIN: DE0005785802