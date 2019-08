++ Europäische Aktien steigen am Mittwoch ++ DE30 erreicht kurzfristige Widerstandszone ++ Bayer verkauft Tiermedizin-Sparte an Elanco ++Die europäischen Aktien sind unbeeindruckt von der Gefahr einer neuen politischen Krise in Italien. Am Mittwoch sind überall in Europa Gewinne zu beobachten, wobei der italienische FTSE MIB (ITA40) die beste Performance liefert. Alle 19 Branchen-Subindizes aus dem STOXX Europe 600 notieren höher, wobei Automobil-, Technologie- und Industriewerte am stärksten zulegen. Der DE30 steigt am Mittwoch bis zur kurzfristigen Widerstandszone oberhalb der 11.775-Punkte-Marke. Bei einer weiteren Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...