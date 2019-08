Neue InnoAGE SSD kombiniert Azure Cloud-Management mit maßgeschneiderter Firmware, Software und Hardwaretechnologie von Innodisk

Innodisk, ein weltweit führender Anbieter industrieller Speicherlösungen, hat InnoAGE SSD, das erste Produkt mit nativer Microsoft Azure Sphere Integration, vorgestellt. Die offiziell auf dem von Innodisk veranstalteten AIoT Summit während des Flash Memory Summit 2019 (FMS 2019) präsentierte InnoAGE SSD mit integrierter Microsoft Azure Sphere ermöglicht multifunktionales Management für intelligente Datenanalysen und Updates, Datensicherheit und Fernzugriff über die Cloud.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190821005359/de/

InnoAGE SSD is the first Azure Sphere inside solution with a patent. Enable in-band management and out of band management (Photo: Business Wire)