Thema heute:

"Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann."

Long Island ist seit Langem ein beliebter Drehort für viele bekannte Hollywood-Filme. Kein Wunder, schließlich hat die Insel mit ihren unberührten Stränden, schönen Parkanlagen, prunkvollen Villen und malerischen Dörfern viel Abwechslung zu bieten.

Der Reisetipp:

Oscarprämierte Filme wie Citizen Kane (1942), Der Pate (1972), Good Fellas (1991) oder Der große Gatsby (2013) wurden in Teilen auf Long Island gedreht. Viele Drehorte sind heute öffentlich für Besucher zugänglich und laden zum Entdecken und Staunen ein.

Pferdeköpfe und Bürgerrechtler

Das opulente Herrenhaus Falaise Mansion im Sand's Point Preserve gehörte einst Harry Guggenheim, ein großer Fan von Pferderennen. Ironischerweise wurde in dem Wohnzimmer des Herrenhauses die berühmte "Pferdekopf-Szene" aus dem Film Der Pate (1972) gedreht. Nicht weit entfernt findet sich das Hempstead House, in dem Denzel Washington den Bürgerrechtler Malcolm X in dem gleichnamigen Film von 1992 spielte, eine der großen Ikonen der Black Power-Bewegung. New Jack City (1991) mit Wesley Snipes, Der Duft der Frauen (1992) mit Al Pacino und die Sitcom Running Wilde wurden ebenfalls hier gedreht.

Dutzende (Liebes-)Geschichten vor malerischer Kulisse

Es gibt einen Grund, warum die Old Westbury Gardens auf Long Island immer wieder als Drehort genutzt werden. Das Ambiente dieses im englischen Stil gebauten Landguts ist einmalig: Die Gärten sind über 160 Hektar groß und umfassen einen ummauerten mehrjährigen Garten, klassische Statuen, über 100 Baumarten, Rosen, Seen, verwinkelte Wege und wunderschöne Gartenanlagen.

Die Einfahrt zum Anwesen findet sich in Love Story (1970) wieder; Zeit der Unschuld (1993) und Lovesick (1983) haben in den Old Westbury Gardens einige romantische Liebesszenen gedreht. Will Smith stand hier für die Komödie Hitch - Der Date Doktor (2005) vor der Kamera und auch Teile des Dramas Eiskalte Engel von 1998 mit Reese Witherspoon wurden hier gedreht.

Wunderschöne Leuchttürme an idyllischen Stränden

Im Blockbuster Men in Black II (2002) ist die Poststelle im Leuchturm von Massachusetts zu sehen - gedreht wurde die Szene allerdings im Fire Island Lighthouse auf Long Island. Die Strände und der Bahnhof von Montauk sind durch den Film Vergiss mein nicht! (2004) mit Jim Carrey und Kate Winslet in den Hauptrollen berühmt geworden. Wie der Name schon verrät, wurde hier auch der Film Rückkehr nach Montauk des deutschen Regisseurs Volker Schlöndorff gedreht.

