Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO), ein führendes globales Unternehmen im Bereich Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienste, hat heute eine strategische Partnerschaft mit dem Indian Institute of Science (IISc), der führenden öffentlichen Einrichtung Indiens für Forschung und höhere Bildung im Bereich Wissenschaft und Technik, bekannt gegeben, um gemeinsam zukunftsorientierte angewandte Forschung im Bereich autonomer Systeme, Robotik und 5G durchzuführen. Die beiden Organisationen haben gemeinsam das Wipro IISc Research and Innovation Network (WIRIN) gegründet, eine Mischeinrichtung für Wissenschaft und Industrie, die der Entdeckung von Ideen, der Forschung und der Innovation im Bereich Technologie und Produktdesign gewidmet ist.

Eine Gruppe leitender Professoren und Forschungsmitarbeiter von IISc sowie Ingenieure, Entwickler, Architekten und Wissenschaftler aus den Bereichen autonome Systeme, Robotik und 5G bei Wipro bilden das Team bei WIRIN. Sie werden sich auf die Erforschung und Entwicklung modernster Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, grafische Datenverarbeitung, Mensch-Computer-Interaktion (HCI) und Verkehrsvernetzung (V2X) konzentrieren. Wipro wird die Erkenntnisse aus der Forschung für seine Kunden und den Industriesektor einsetzen. Das Institut wird davon profitieren, seine Forschungsziele und seinen Kapazitätsaufbau weiterzuentwickeln und die Forschungsergebnisse zu kommerzialisieren.

Abidali Z. Neemuchwala, Chief Executive Officer und Geschäftsführer von Wipro Limited kommentierte die Zusammenarbeit mit den Worten: "Wir freuen uns sehr, mit dem Indian Institute of Science in Bangalore, einer der prestigeträchtigsten Forschungseinrichtungen der Welt, zusammenzuarbeiten und innovative Lösungen für autonome Systeme, Robotik und 5G zu entwickeln. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung unserer Position an der Spitze dieser bahnbrechenden Technologien."

"IISc ist überzeugt davon, dass die Zusammenarbeit zwischen der akademischen Welt und der Industrie eine hervorragende Art ist, um schwierige reale Probleme der Welt zu lösen. Wir freuen uns und bedanken uns bei Wipro für die Unterstützung dieser wirkungsvollen gemeinsamen Forschungs- und Innovationsinitiative, um komplexe Probleme bei autonomen Fahrzeugsystemen, Robotik und 5G zu lösen. Wir sind zuversichtlich, dass die starken technologischen Fähigkeiten sowie die herausragenden Talente von beiden Organisationen zusammen bemerkenswerte Fortschritte in diesen Bereichen erzielen werden", so Anurag Kumar, Direktor des IISc in Bangalore.

"Im Rahmen der Konzentration von Wipro auf aufkommende Technologien und Innovationen haben wir wichtige Investitionen in den Bereichen autonome Systeme, Robotik und 5G getätigt. Die technologischen Fachkenntnisse und das Verständnis der geschäftlichen Herausforderungen in diesem Bereich von Wipro, gepaart mit den herausragenden Forschungsfähigkeiten des IISc, werden die richtigen Synergien schaffen, um komplexe Probleme der Branche zu lösen und Mobilitätslösungen der nächsten Generation zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit wird die beschleunigte Entwicklung und Anpassung von autonomen Systemen und V2X für unsere Kunden ermöglichen", fügte K. R. Sanjiv, der Chief Technology Officer von Wipro Limited, hinzu.

Wipro investiert seit mehr als acht Jahren in den Bereich autonome Systeme und Robotik. Bei autonomen Systemen kommen mehrere aufkommende Technologien zusammen, die vielerlei Branchen und Marktsegmente wie unter anderem Mobilität, Versicherung, Finanzen, intelligente Städte und Infrastruktur aufwühlen werden. Wipro hat mehrere Lösungen entwickelt, zum Beispiel Simulatoren im großen Stil für autonome Systeme, einschließlich eines autonomen Fahrzeugs, das auf einer Plattform mit geistigem Eigentum von Wipro aufgebaut wurde und hochmoderne kognitive Algorithmen wahrnehmen und navigieren kann und nahtlose V2X-Kommunikation auf Grundlage von 5G-Systemen und -Diensten meistert.

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

